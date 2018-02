Nombroses sirianes, obligades a tenir sexe a canvi d'ajuda humanitària

Nombroses dones a Síria s'han vist forçades a mantenir relacions sexuals amb homes que repartien ajuda humanitària en nom d'agències de l'ONU i d'ONG internacionals a canvi de poder rebre l'assistència necessària per a elles i les seves famílies, segons va denunciar la BBC. Treballadors humanitaris amb els quals ha parlat la cadena britànica han assenyalat que l'explotació sexual de les dones a canvi d'ajuda està tan estesa que algunes sirianes es neguen a acudir als centres de distribució d'ajuda perquè se sobreentén que les que hi van accepten «vendre» el seu cos a canvi de la mateixa.

Un estudi realitzat pel Fons de l'ONU per a la Població (Unfpa) el 2017 per avaluar la violència de gènere a la zona ja havia arribat a la conclusió que s'estaven produint casos de sexe a canvi d'ajuda a diverses províncies de Síria.

L'informe «Veus de Síria 2018» va recollir casos de dones o nenes que es van casar amb funcionaris per un breu període de temps per «serveis sexuals» amb la finalitat de rebre menjar; distribuïdors que demanaven telèfons de dones i nenes; altres que s'oferien a portar-les a les seves cases «a canvi d'alguna cosa» o que obtenien distribucions a canvi de «serveis, com passar una nit amb elles», segons la BBC.



Pràctica antiga

Segons el document de Unfpa, les dones i nenes que no comptaven amb un «protector masculí», com les vídues i divorciades i desplaçades, «eren considerades particularment vulnerables a l'explotació sexual». No obstant això, segons la BBC, aquesta pràctica ja s'havia constatat el 2015. Danielle Spencer, una assessora humanitària que treballava per a una ONG, va escoltar algunes dones en un camp per a refugiats a Jordània parlant d'això al març d'aquell any.

Després d'això, va parlar amb elles i li van explicar com homes de consells locals a zones com Dara o Quneitra els havien ofert ajuda a canvi de sexe. «Es quedaven amb l'ajuda que havia estat lliurada i després la feien servir per tenir sexe amb aquestes dones», va denunciar Spencer.