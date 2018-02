La Udef confirma que algunes campanyes del PP valencià es van pagar en negre

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional que van participar en la investigació de la trama Gürtel van confirmar davant del titular del Jutjat Central Penal, José María Vázquez Honrubia, que part dels actes electorals del PP de la Comunitat Valenciana liderat per Francisco Camps es van pagar en negre. Els investigadors, que van comparèixer com a testimonis en el judici pel presumpte finançament il·legal dels populars valencians, van ratificar els informes que van elaborar i van explicar que els esdeveniments que van ser contractats amb l'empresa de la trama Gürtel Orange Market van ser sufragats de forma il·legal. La xarxa corrupta va organitzar els esdeveniments i els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i les generals de 2008 per a la formació política autonòmica.

Un dels agents va declarar que a la comptabilitat de les empreses del cap de la trama, Francisco Correa, es va fer una distinció entre els diners que es van abonar dins el «circuit legal» i els que es van lliurar de forma opaca. Segons va explicar, en un dels documents en format Excel emmagatzemat en un pendrive confiscat, els pagaments es van diferenciar en dues columnes anomenades «Alacant» i «Barcelona».