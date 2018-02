Els vehicles dièsel no podran circular pel centre de Roma a partir de 2024

Els vehicles de propulsió dièsel no podran circular pel centre de Roma a partir de 2024, una mesura amb la qual la capital italiana pretén lluitar contra el canvi climàtic i contribuir a la protecció del medi ambient. Així ho va anunciar l'alcaldessa de la ciutat, Virginia Raggi, al seu compte de Facebook. Així, Roma s'uneix a altres ciutats com París, Madrid, Ciutat de Mèxic o Atenes. Paral·lelament, la justícia alemanya va donar la raó a les ciutats que volen prohibir la circulació dels vehicles dièsel més contaminants. Raggi va destacar que el canvi climàtic està canviant els hàbits i l'estil de vida de la societat. A més, va advertir que les ciutats estan en risc d'enfrontar-se a desafiaments «inesperats» per la contaminació. «Cada vegada patim més fenòmens extrems, com ara sequera per llargs períodes o pluges en les quals en un dia pot caure tot el d'un mes sencer», va afegir.