El Consell d'Europa titlla Albiol i Maroto de polítics xenòfobs

El Consell d'Europa, que vetlla pels drets humans al continent, fa referència a dos destacats membres del PP com a exemples de polítics que han incorregut en la xenofòbia a Espanya. Es tracta del vicesecretari estatal de política social i sectorial dels populars, Javier Maroto, i el president de la formació conservadora a Catalunya, Xavier García Albiol. En un informe que analitza les mesures contra el racisme i la intolerància a Espanya, el Consell d'Europa recorda declaracions de tots dos dirigents quan la seva gestió es centrava en la política municipal de les ciutats de les que van ser alcaldes: Maroto a Vitòria i Albiol a Badalona.

Sobre el dirigent popular català, l'estament amb seu a Estrasburg rememora les seves afirmacions amb les quals «va associar obertament els migrants romanesos i gitanos amb la delinqüència». Un any abans de convertir-se en alcalde de Badalona el 2011, Albiol va repartir pamflets amb el segell del PP en què apareixia una pancarta amb el lema «No volem romanesos» i va arribar a titllar de «plaga» els romanís procedents de l'est d'Europa. Després de diversos vaivens judicials, el polític va ser jutjat, ja sent el màxim responsable de l'Ajuntament, per suposada incitació a l'odi i discriminació racial. El jutge el va absoldre el 2013 basant-se en la llibertat d'expressió.

Paral·lelament, el dictamen es refereix a Maroto, de qui afirma que va actuar «de manera anàloga» a l'exalcalde de Badalona. Destaca que, sent el primer edil de Vitòria, «va declarar en una emissora de ràdio el 2014 que els algerians i marroquins es registraven com a residents a la ciutat amb l'única finalitat de reivindicar prestacions socials».