Demanen onze anys de presó per a la vídua de Ruiz Mateos

La Secció Disset de l'Audiència Provincial de Madrid jutjarà demà Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano i vídua de José María Ruiz Mateos, com a cooperadora necessària en la comissió de quatre delictes contra la Hisenda Pública relacionats amb un frau en l'IVA i l'IRPF corresponents als exercicis 2009, 2010 i 2011, i que la Fiscalia fixa en uns deu milions. El ministeri públic li demana una pena d'onze anys de presó.

Diversos excàrrecs del Rayo Vallecano s'hauran de seure a la banqueta, incloent la pròpia Rivero, els seus fills Álvaro i Francisco Javier Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos Muñiz, secretari conseller ; Jesús Fraile Delgado, gerent i apoderat; Zoilo Pazos Jiménez, administrador; i el lletrat Manuel Sánchez Marín. L'acusació del ministeri públic també s'estén fins al propi club i la societat mercantil Senero S.L. Tots ells s'enfronten a una pena d'onze anys de presó, així com a multes per import total de 14.250 milions d'euros en el cas de les persones físiques, i de tres milions per a la societat esportiva.