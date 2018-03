Interior impedirà per llei que uns cossos policials cobrin més que uns altres

Els sindicats de la Policia Nacional i les associacions de la Guàrdia Civil van arribar amb el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, a una «proposta d'acord» sobre equiparació salarial que permetria als agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat percebre el 2020 el mateix sou que un mosso amb igual lloc i categoria. Sindicats i associacions d'ambdues institucions hauran de consultar en els propers dies a les seves bases per signar aquest acord, que el ministre va qualificar d'«històric». A més, Zoido es va compromtre a tramitar una llei «per sempre» que garanteixi «l'equiparació salarial justa» entre els cossos.

Segons els sindicats, el Ministeri d'Interior s'ha compromès a tirar endavant una llei d'equiparació específica per a les Forces i Cossos de Seguretat «que impedeixi que uns cossos puguin cobrar més que altres, de manera que es posi fi a una injustícia històrica».

Des del departament de Zoido van destacar que és la primera vegada que un Executiu arriba a un acord per acabar amb una situació de discriminació salarial tan clara. Si es culminés el pacte, en tres anys s'hauria de corregir la «bretxa salarial» que existeix actualment entre la policia autonòmica catalana, cos amb major sou a Espanya, i la policia Nacional i la Guàrdia Civil.



500 milions en nòmines

Aquest acord, negociat pel secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, suposaria que als Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 el Govern hauria d'incloure 500 milions d'euros per incrementar les nòmines de policies i guàrdies civils. I en els dos propers anys (2019 i 2020) s'incorporarien quantitats necessàries per incrementar l'equiparació.

Les organitzacions representatives de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil van valorar l'«esforç» del Govern i la seva aposta per l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra en destinar 400 milions d'euros el 2018 i altres 100 per a agents en segona activitat o en la reserva que vulguin acceptar una feina sense un plus excessiu de perillositat.