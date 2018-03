El líder de les FARC alerta que no tenen fons per participar a les elecions

El líder del partit polític sorgit de l'extinta guerrilla de les FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, àlies Timochenko, va revelar que la nova formació es troba en una situació econòmica tan feble que no podrà reprendre la campanya electoral fins que el Consell d'Estat alliberi els fons destinats a aquesta finalitat. Les FARC van anunciar el passat 9 de febrer que suspenien la campanya per a les eleccions presidencials i parlamentàries que se celebraran a Colòmbia aquest any a causa d'una onada de violència en la qual hi ha hagut atacs contra els exguerrillers i ara candidats. Timochenko, en una trobada amb la premsa celebrada a Bogotà, va explicar que la seva intenció és reprendre la campanya com més aviat millor però que ara el principal obstacle, un cop reforçades les mesures de seguretat, és la manca de diners per finançar l'esforç electoral de les FARC.