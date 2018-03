Londres rebutja el text del pla per al Brexit presentat per la UE

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va admetre la seva disconformitat amb el text de l'acord per a la sortida del país de la Unió Europea que va presentar el principal negociador del bloc comunitari, Michel Barnier, i que planteja la possible permanència de Irlanda del Nord a la unió duanera. Davant el Parlament britànic, May va assegurar que el seu Govern vol segellar un acord amb la UE que retorni al Regne Unit el control sobre les seves lleis, fronteres i diners, i que no porti a una «frontera sud» entre Irlanda del Nord i Irlanda. La primera ministra britànica va afegir que l'esborrany del text legal sobre el Brexit presentat a la Comissió Europea afectaria el mercat comú del Regne Unit i amenaçaria la seva integritat constitucional.

«L'esborrany de text legal que la Comissió ha publicat, si s'apliqués, perjudicaria el mercat únic del Regne Unit i amenaçaria la nostra integritat constitucional en crear una frontera duanera i reguladora al mar d'Irlanda», va explicar, tot afegint que «cap primer ministre britànic accediria mai a això». Un portaveu de Downing Street va defensar, però, que les negociacions «avancen bé» i va assenyalar que «seria sorprenent» si les parts ja haguessin tancat en aquest moment un acord sobre tots els àmbits.

Per part seva, el Govern de Gibraltar va considerar una «vergonyosa ofensa» el dret concedit a Espanya per vetar que el Penyal es beneficiï del període de transició després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, segons s'estableix en el projecte d'acord de retirada presentat per Barnier.

En concret, s'ha acordat una clàusula segons la qual «després que el Regne Unit abandoni la Unió Europea, cap acord entre la UE i el Regne Unit podrà aplicar-se al territori de Gibraltar sense un acord entre Espanya i el Regne Unit». L'Executiu de Fabián Picardo va advertir que mobilitzarà «tots els instruments a la seva disposició».