El president de l'Afganistan ofereix una treva als talibans que inclou l'alto el foc

El president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fer una oferta als talibans per obrir un procés de pau que preveu un acord d'alto el foc i l'alliberament dels insurgents que es troben empresonats al país. «El Govern ha d'acceptar i treballarà sobre una llista per alliberar els presos talibans», va explicar durant la cerimònia d'obertura del Segon Procés de Kabul. Així, va detallar que les autoritats donaran passaports als talibans i a les seves famílies i obrirà una oficina perquè es constitueixin com a grup polític, a més de treballar per retirar les sancions contra els seus líders. El mandatari va plantejar a més la possibilitat d'iniciar un procés de revisió de la Constitució del país.

En aquest sentit, va destacar que aconseguir la pau al país està en mans dels talibans, als quals va demanar que acceptin la seva oferta i participin en un procés de converses «per salvar el país». A més, Ghani va instar el Govern del Pakistan a obrir converses directes, alhora que es va mostrar disposat a «oblidar el passat i iniciar un nou capítol» en les seves relacions. El Pakistan i l'Afganistan s'acusen mútuament de donar suport a grups armats que operen als seus territoris, a més del seu contenciós territorial sobre la delimitació de la frontera.