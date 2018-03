El Suprem absol la tuitera Cassandra pels seus acudits sobre Carrero Blanco

El Tribunal Suprem ha absolt l'tuitera Cassandra Vera, condemnada a un any de presó per l'Audiència Nacional, per un delicte d'humiliació a les víctimes del terrorisme, pel contingut de missatges publicats a Twitter, algun d'ells relatius a l'atemptat contra el almirall Luis Carrero Blanco.

La Sala Segona del Penal de l'alt tribunal considera que la repetició que va fer a la xarxa social d'acudits fàcils i de mal gust sobre un atemptat ocorregut fa 44 anys és "reprotxable social i fins i tot moralment quant mofa d'una greu tragèdia humana", però no resulta proporcionada a una sanció penal.

La sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Alberto Jorge Barreiro estableix jurisprudència i afirma que els missatges es van difondre dins de la clau d'humor i ressalta que des de 1973 s'han inventat innombrables acudits. "No contenen cap comentari àcid contra la víctima de l'atemptat ni expressen frases o comentaris feridors, punyents o ultratjat contra la seva persona o qualsevol aspecte concret de la seva vida pública o privada", assenyala la resolució que afegeix que la dada que el cotxe al que es trobava Carrero Blanco "va assolir una gran alçada" està ja "molt fressat i esgotat".