Ajornen les eleccions presidencials de Veneçuela fins al mes de maig

El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela va anunciar que les eleccions presidencials, que inicialment estaven previstes per al 22 d'abril, finalment se celebraran durant la segona meitat de maig, per un acord entre les forces chavistes i els partits que donen suport a l'opositor Henri Falcón. L'acord va ser subscrit, d'una banda, pel governant Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) i les altres nou formacions per les quals competeix el president, Nicolás Maduro, i, de l'altra, per Avanzada Progresista (AP), el Movimiento al Socialismo (MAS) i el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), que donen suport a Falcón.

Falcón s'ha desmarcat de la Mesa d'Unitat Democràtica (MUD) -coalició opositora-, que va decidir no participar en aquests comicis per considerar que no hi ha garanties suficients, i dimarts passat es va inscriure com a candidat presidencial, en nom d'AP, MAS i Copei.

Per altra banda, el Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin) va irrompre a l'habitatge on està reclòs el líder opositor Leopoldo López, que compleix sota arrest domiciliari la condemna de gairebé 14 anys de presó contra ell per incitar a la violència durant les manifestacions de 2014.

«El Sebin ha entrat a casa i roman allà», va assegurar la dona de López, l'activista Lilian Tintori, al seu compte de Twitter. «Això és il·legal, no volen sortir i diuen que és una nova ordre de dalt»,va advertir.