Brussel·les insta les plataformes digitals a retirar continguts terroristes en 1 hora

La Comissió Europea va divulgar una sèrie de recomanacions a plataformes digitals com Facebook, Twitter i Youtube en què demana a aquestes companyies que retirin continguts terroristes en el termini màxim d'una hora des que són informades per autoritats policials. L'Executiu comunitari va presentar un document amb un conjunt de «mesures operacionals» que proposa als Estats membres i a companyies per combatre l'existència de continguts il·legals a Internet, com a pas previ a estudiar si és necessari adoptar legislació comunitària concreta. Dins d'aquest grup de continguts hi ha les publicacions que inciten a cometre actes terroristes, però també la incitació a l'odi i la violència, materials que continguin abús sexual a menors o que incompleixin la legislació comunitària de drets d'autor. A més, demana a les companyies d'Internet «mesures proactives».