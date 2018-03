Condemnen a dos anys de presó Pablo Hasel per enaltir ETA i els GRAPO a Twitter

L'Audiència Nacional ha condemnat a dos anys i un dia de presó i multa de 24.300 euros el raper Pablo Rivadulla, conegut com Pablo Hasel, pels delictes d'enaltiment de terrorisme, amb l'agreujant de reincidència, i injúries i calúmnies contra la Corona i Institucions de l'Estat por exalçar figures de membres de les bandes terroristes ETA i GRAPO en el seu perfil de Twitter.



Els magistrats de la Secció Primera de la Sala del Penal exposen en una sentència que les publicacions del condemnat suposen una "actuacions conjuntes, dirigida contra l'autoritat de l'Estat" i que al·ludeix "a la necessitat d'anar més enllà en un comportament violent inclusiu amb la utilització del terrorisme" .



La resolució compta amb el vot particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado que defensa que els comentaris s'han enquadrar dins de la llibertat d'expressió i no suposen una manifestació del discurs de l'odi.



Pablo Hasel ja va ser condemnat a dos anys de presó pel Tribunal Suprem también por el delicte d'enaltiment del terrorisme el 2015, en difondre a través de super canal de Youtube diversos temes en què desitjava la comissió d'atemptats contra representants del PP i PSOE , i elogiava membres dels GRAPO, ETA i ALTRES grups terroristes.





Me han condenado a 2 años y otro de pena-multa, es decir, 3 años. Se suman a los 2 que ya tengo por canciones contra el régimen. Pasaré 5 años preso por delitos de opinión, pero jamás claudicaré. Jamás, fascistas de mierda. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 2 de març de 2018

Por esta canción y otras iré preso 5 años con todo sumado. Si hubiera dicho que catalanes, inmigrantes, antifascistas u homosexuales, merecen bombas, estaría protegido por los jueces fascistas que me han condenado. https://t.co/ObZrQrg8Un — Pablo Hasel (@PabloHasel) 2 de març de 2018

El govern recomana "complir la llei i respectar els altres"

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, també s'ha referit a la condemna després de la reunió del Consell de Ministres. Ha dit que és "molt senzill" per als artistes per evitar condemnes de presó com les dels rapers Pablo Hasél i Valtonyc: "Complir la llei i respectar els altres". El portaveu ha assegurat que "tots hem de respectar i acatar les sentències". Méndez de Vigo ha assegurat que "a Espanya la justícia funciona" i que "cada cas té les seves consideracions pròpies" com es veu en la recent absolució de la tuitaire Cassandra Vera. "El sistema judicial espanyol és una garantia màxima per a qualsevol ciutadà", ha dit Méndez de Vigo, qui ha afegit que Espanya és un "estat de dret".