Divorci total entre el Regne Unit i la UE sobre l'esborrany del Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va afirmar davant el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que l'esborrany presentat per la Comissió per a negociar el Brexit és «inacceptable», en la mesura que violaria la «integritat territorial» del país. May i Tusk es van reunir a Londres un dia després que el cap negociador de la UE, Michel Barnier, presentés el projecte d'Acord de Retirada, que recull les condicions del divorci i la posterior transició, amb un protocol específic per a l'illa d'Irlanda.

Un portaveu de Downing Street va descriure com a «positiva» i «constructiva» la trobada, però va abocar diverses crítiques. Així, i malgrat el «progrés» en les negociacions i del compromís perquè l'acord preliminar de desembre es converteixi aviat en norma legal, Londres i Brussel·les segueixen discrepant en qüestions clau.

Tusk va instar May a aclarir si té una millor alternativa que la creació d'«una àrea comuna normativa» a l'illa d'Irlanda per evitar la «frontera dura» i va avisar que «no hi pot haver un comerç sense friccions» amb les «línies vermelles» que ha imposat Londres, que ha deixat clar que no es quedarà en el mercat interior ni a la unió duanera.

Després de la reunió que els dos dirigents van mantenir a Londres, Tusk va qualificar d'«oberta i honesta» la discussió, que va transcórrer en un «bon ambient» malgrat les «dificultats polítiques reals», segons un alt funcionari europeu.

Per part seva, el cap negociador de la UE per al Brexit va avisar que «el Regne Unit s'està tancant a si mateix la porta» a l'hora de negociar un acord de lliure comerç futur en mantenir la seva línia vermella de sortir de la unió duanera i del mercat interior i va instar les empreses europees a realitzar els ajustos necessaris «en un context d'incertesa actual». «La nostra responsabilitat és garantir que la sortida del Regne Unit és ordenada», va afegir.