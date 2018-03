Putin adverteix que Rússia té noves armes per respondre a atacs nuclears

El president rus, Vladímir Putin, va advertir que Rússia respondrà sense dubtar-ho a qualsevol atac nuclear contra el seu territori o contra els seus aliats, alhora que va anunciar que el país compta amb una nova arma estratègica de la qual no va voler oferir més detalls. «Considero el meu deure declarar el següent: qualsevol ús d'armes nuclears contra Rússia o els seus aliats de curt o llarg abast de qualsevol potència serà considerat com un atac nuclear contra el nostre país i la resposta serà immediata i amb totes les conseqüències derivades», va advertir durant la seva cita anual davant del Parlament.

Putin va deixar clar que tenint en compte la seva doctrina militar, publicada al desembre de 2016, Rússia «es reserva el dret d'usar les armes nuclears només en resposta a l'ús d'armes nuclears o un altre tipus d'armes de destrucció massiva en contra seu o contra els seus aliats, o en cas d'agressió contra nosaltres amb armes convencionals si es veu amenaçada la pròpia existència de l'Estat».

Segons va explicar als diputats, el país ha començat a desenvolupar armes estratègiques que no segueixen trajectòries balístiques i són indetectables pel sistema de defensa antimíssils dels Estats Units. «Hem començat el desenvolupament de nous tipus d'armes estratègiques que no segueixen trajectòries balístiques de vol quan s'acosten a l'objectiu, i per això és inútil utilitzar els sistemes de defensa antimíssils per lluitar contra aquestes armes», va explicar, defensant que Rússia ha creat i «està desenvolupant equips molt eficaços i barats que permeten contrarestar el sistema antimíssils» nord-americà.

Putin va destacar que les noves armes són èxits únics de científics, dissenyadors i enginyers russos. Així, va explicar que la indústria militar russa ha començat la producció en sèrie d'una nova «arma estratègica» a la qual s'ha batejat com a Avangard però de la qual no va voler donar més detalls, tot i que va assegurarque funciona bé. Així mateix, va informar que a finals de 2017 es va assajar amb èxit un míssil de creuer amb propulsió nuclear.