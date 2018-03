Set detinguts per intercanviar arxius de pornografia infantil

La Policia Nacional ha detingut set persones i n'ha imputat tres més per intercanviar pornografia infantil a través de diferents serveis d'internet. Dels arrestats, tres tenien antecedents previs per delictes relacionats amb la corrupció de menors i l'abús sexual, i un havia emmagatzemat fotografies de tres nens nus menors de deu anys, obtingudes sense el consentiment d'aquests, sent dos d'ells fills del seu padrastre i sobre els quals va reconèixer sentir una atracció sexual.

Els policies especialitzats van rebre informació procedent del cos policial dels Estats Units America HSI sobre diverses persones que haurien compartit pornografia infantil a través de la xarxa. Després de practicar les gestions destinades a la localització dels diferents investigats a Espanya, la Policia va obtenir la identitat dels mateixos i va constatar que estaven repartits per diferents punts de la geografia espanyola. Concretament, a Andalusia van ser detingudes tres persones, entre elles un jove de només 19 anys a Sevilla.