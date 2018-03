El Suprem absol la tuitera que va fer acudits sobre Carrero Blanco

El Tribunal Suprem ha absolt la tuitera Cassandra Vera, condemnada a un any de presó per l'Audiència Nacional per un delicte d'humiliació a les víctimes del terrorisme, pel contingut de 12 missatges publicats a Twitter relatius a l'atemptat contra l'almirall Luis Carrero Blanco. La Sala Segona Penal de l'alt tribunal considera que la repetició que va fer a la xarxa social d'«acudits fàcils» i de «mal gust» sobre un atemptat ocorregut fa 44 anys és «reprotxable tant des d'un prisma social com fins i tot moral, en burlar-se d'una gravíssima tragèdia humana atribuïble a actes terroristes injustificables», però no resulta proporcionada a una sanció penal.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Alberto Jorge Barreiro, estableix jurisprudència i afirma que els missatges es van difondre en un to humorístic. De fet, destaca que des de 1973 -quan va tenir lloc l'atemptat- s'han inventat «innombrables acudits i en gairebé tots ells la clau d'humor recau sobre el fet que el vehicle solqués l'espai i acabés caient dins d'un edifici».

Aquesta resolució anul·la la condemna a un any de presó i a set d'inhabilitació absoluta imposada per l'Audiència Nacional el març de 2016, que va entendre que els acudits «constitueixen menyspreu, deshonra, descrèdit, i burla respecte persones que han patit la urpada del terrorisme i els seus familiars».

Els magistrats del Tribunal Suprem indiquen que les circumstàncies de l'atemptat i la identitat de la víctima han servit perquè «es parodiessin a publicacions escrites i sobretot en la comunicació del 'boca a boca', i últimament a través de les xarxes socials a Internet».