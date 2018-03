Els talibans rebutgen iniciar converses de pau amb el Govern de l'Afganistan

Els talibans van oferir una freda resposta a la proposta d'iniciar converses de pau amb el Govern afganès, un dia després que el president del país, Ashraf Ghani, s'oferís a reconèixer els insurgents com a part legítima en les negociacions. El grup armat no ha ofert encara una resposta formal a la invitació de Ghani, realitzada en una conferència de responsables de diversos països que participen en l'anomenat Procés de Kabul, que busca crear una plataforma per al diàleg que posi fi a més de 16 anys de guerra. Però el seu portaveu sí que va respondre a una «carta oberta» publicada aquesta setmana a la revista New Yorker per Barnett Rubin, un prestigiós analista de la política afganesa, que instava els talibans a acceptar dialogar amb el Govern afganès.

«El nostre país ha estat ocupat, el que ha portat a un suposat Govern afganès d'estil americà que ens ha estat imposat», van assenyalar els talibans en la seva resposta. «I la seva idea que parlem amb ells i acceptem la seva legitimitat és la mateixa fórmula adoptada pels Estats Units per guanyar la guerra», afegia la resposta, destacant que el Procés de Kabul simplement busca la «rendició» dels talibans. Els Estats Units han incrementat l'assistència a l'Exèrcit afganès.