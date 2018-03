Corea del Nord va recaptar més de 200 milions de dòlars amb criptomonedes

Corea del Nord va recaptar, durant el 2017, més de 200 milions de dòlars mitjançant transaccions de moneda digital, enmig de les sancions internacionals pels seus programes nuclears i de míssils, segons un informe d'una extreballadora de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA), Priscilla Moriuchi. Només l'any passat, Corea del Nord es va fer amb 11.000 bitcoins a través de la «mineria» electrònica, segons Moriuchi, directora de Recorded Future, un proveïdor de serveis a temps real contra amenaces informàtiques.

Si Corea del Nord, com es pensa, va monetitzar els bitcoins a mitjans de desembre, hauria obtingut fàcilment 210 milions de dòlars que servirien en part per contrarestar les sancions econòmiques i assegurar fons per reforçar el seu règim i programes nuclears i de míssils.

Paral·lelament, el Govern de Corea del Nord va titllar d'«absurda» l'acusació d'un grup d'experts de Nacions Unides sobre la vinculació entre el programa d'armes químiques del Govern del president sirià, Bashar al-Assad, i les autoritats nord-coreanes. «Com s'ha demostrat moltes vegades, Corea del Nord no té un historial de desenvolupar, produir o emmagatzemar armes químiques i s'oposa a les armes químiques en sí mateixes», van dir fonts oficials.

Segons un informe divulgat per The New York Times, Pyongyang hauria enviat subministraments a Síria que podrien haver facilitat la producció d'armes químiques posteriorment utilitzades en el marc de la guerra.