Dos detinguts per alliberar un narcotraficant arrestat a Cadis el 6 de febrer

La Policia Nacional va detenir dos germans com a presumptes responsables de l'assalt a l'Hospital de la Línea de la Concepción (Cadis) el passat 6 de febrer per alliberar un presumpte narcotraficant que prèviament havia estat arrestat per agents policials. Aquest darrer segueix fugit. Els arrestos, avançats a Twitter pel ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que va viatjar a la zona per interessar-se per aquest episodi i altres operacions contra el narcotràfic, es van produir en dues actuacions coordinades per la Policia a Algesires i a La Línea.

Les indagacions policials van permetre detenir els màxims responsables de l'assalt a l'hospital. Es tracta d'Ismel M.C., arrestat a la ciutat gaditana d'Algesires, i el seu germà Eduardo, que va intentar fugir en adonar-se de la presència policial. En el moment del seu arrest portava a sobre més de 200.000 euros. Tots dos detinguts es trobaven a l'hora de tancar l'edició a dependències policials a l'espera de ser escoltats en declaració, després del que seran posats a disposició judicial. La investigació continua oberta per tal de localitzar la resta dels participants en l'assalt a l'hospital, on una vintena d'encaputxats amb pals i navalles va alliberar Samuel C, que continua fugit.