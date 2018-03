L'expresidenta argentina Fernández serà jutjada per associació il·lícita

L'expresidenta de l'Argentina Cristina Fernández de Kirchner serà jutjada per un delicte d'associació il·lícita en relació a les presumptes irregularitats registrades en l'adjudicació d'obres públiques a la província de Santa Cruz, on s'hauria afavorit el Grup Austral, de l'empresari Lázaro Báez. El jutge federal Julián Ercolini va decretar l'obertura de judici oral contra Fernández i altres processats, entre ells Báez. La causa està dirigida també contra l'exministre de Planificació Julio de Vido i l'antic responsable d'Obres Públiques José López. El cas pren com a base una auditoria de la Direcció Nacional de Vialitat que va posar en qüestió les obres realitzades pel Grup Austral, que en un 90 per cent dels casos havia duplicat i fins i tot triplicat el termini d'obra, segons el diari La Nación. Les autoritats estimen que la firma es va fer amb obres valorades en més de 655 milions d'euros.