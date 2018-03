May aposta per «acords recíprocs vinculants» amb la Unió Europea

Theresa May va fer un discurs a la Mansion House de Londres.

La primera ministra britànica, Theresa May, va fixar els cinc pilars que guiaran les noves relacions després del Brexit: «Acords recíprocs vinculants, un mecanisme d'arbitratge independent, diàleg constant i mitjans de consulta, i la protecció tant de les dades com de les relacions entre els residents del Regne Unit i la UE». En un discurs pronunciat a la Mansion House de Londres, May va assegurar que està a punt de concretar amb Brussel·les els terminis d'aplicació de les diferents fases del seu procés de sortida de la Unió Europea, i que ara mateix ambdues parts es troben en un «moment decisiu de les negociacions».

Gràcies a l'aproximació dissenyada per la primera ministra, s'aconseguirien diversos objectius alhora. «Des de l'aplicació del resultat del referèndum» pel qual els britànics van determinar la seva sortida de la UE, «fins a l'arribada d'una solució duradora, per a unir el país convencent tant els que van votar a favor com en contra».

Per part seva, el negociador per al Brexit nomenat per Brussel·les, Michel Barnier, va agrair la «claredat» del discurs de la primera ministra britànica. «La claredat sobre la sortida del Regne Unit del mercat únic i la unió duanera i el reconeixement de les contrapartides es reflectiran a les directrius del Consell sobre el futur acord», va assegurar Barnier.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, presentarà dimarts que ve als Estats membres el seu projecte d'esborrany de directrius per negociar la relació futura amb el Regne Unit, segons fonts comunitàries.

Les directrius de negociació europees estaran basades en la premissa que el Regne Unit efectivament abandonarà tant el mercat únic com la unió duanera. Està previst que els caps d'Estat i de Govern aprovin les directrius amb les seves línies vermelles per negociar la relació futura a la cimera del 22 i 23 de març