Moren dues persones en un nou tiroteig en una universitat als EUA

Almenys dues persones van morir en un tiroteig a la Universitat Central de Michigan i que la policia va atribuir a un succés de caràcter domèstic. El sospitós, que va fugir del lloc, ha estat identificat com un jove de 19 anys. Les alertes es van activar al matí, després que els serveis de seguretat rebessin els primers avisos de trets al campus. La universitat va ordenar un bloqueig mentre s'aclarien els fets, mentre que les autoritats van recomanar evitar la zona.

La Policia universitària va confirmar finalment que dues persones que «no són estudiants» havien perdut la vida. «No hi ha més ferits», va aclarir el centre, en un comunicat en què va apuntar a una «situació domèstica» com a origen d'aquests incidents. El sospitós va ser identificat com James Eric Davis, de 19 anys. «Està considerat armat i perillós. Si veu el sospitós, no s'acosti a ell», va advertir la Policia de la localitat de Mount Pleasant a través de Twitter.

El governador de Michigan, Rick Snyder, va explicar que es va mantenir en «constant contacte» amb les forces de seguretat per esbrinar les circumstàncies d'aquest tiroteig. «La prioritat ha estat els que encara estaven al campus i dono les gràcies als primers efectius implicats per la seva ràpida resposta», va afegir.

El tràgic incident va tenir lloc als dormitoris de la quarta planta de l'edifici Campbell Hall, a la localitat de Mount Pleasant. Segons la informació facilitada per la policia, el tiroteig es va originar per una disputa familiar. El sospitós és «un jove negre d'uns 19 anys, d'1,55 metres d'altura i 61 kg de pes», segons la descripció compartida per la policia. En el moment de l'incident, vestia pantalons grocs i una dessuadora amb caputxa de color blau.

A l'hora de tancar aquesta edició, la Central Michigan University romania tancada mentre continuava la recerca del sospitós i es va demanar als familiars que tinguessin pensat recollir estudiants que esperessin fora del campus fins a nou avís. «La prioritat ara és la seguretat d'aquells que estan al campus», va escriure el governador de l'estat.

Cal recordar que dimecres passat van tornar a classe els alumnes de l'institut Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) després del tiroteig en el qual van morir 14 estudiants i tres professors. «Una altra vegada?», es preguntaven alguns ciutadans a les xarxes mentre el debat sobre el control d'armes continua obert. Davant les nombroses peticions al president nord-americà. Donald Trump, que prengui decisions sobre les armes, el multimilionari va proposar armar alguns professors, el que ha enrarit encara més el debat.