El Suprem ratifica la condemna de 4 anys de presó per al responsable de la tragèdia del Madrid Arena

El Tribunal Suprem (TS) va ratificar la condemna dictada per l'Audiència Provincial de Madrid a 4 anys de presó a l'empresari Miguel Ángel Flores per la tragèdia del Madrid Arena, en què van morir cinc joves aixafades, i va condemnar el metge absolt Simón Viñales a any i mig per imprudència professional. La Sala Penal va confirmar la condemna a Flores, president i administrador de l'empresa Diviertt i promotor de la festa de Halloween celebrada al pavelló Madrid Arena la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre de 2012, en la qual van morir cinc joves d'entre 17 i 20 anys, com a autor responsable de cinc delictes d'homicidi i catorze de lesions per imprudència greu. A més, l'inhabilita per a l'exercici professional de qualsevol activitat en relació amb l'organització i celebració d'esdeveniments durant el temps de la condemna.

També va confirmar tres anys de presó pels mateixos delictes per a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), i Santiago Roig, director general de Diviertt; dos anys i sis mesos de presó per a Miguel Ángel Morcillo, cap de personal de Diviertt, i Carlos Manzanares, soci de Kontrol 34 (empresa encarregada de controlar l'accés al recinte).