Tajani accepta ser primer ministre si el centredreta guanya els comicis a Itàlia

L'actual president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va acceptar l'oferta del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, per assumir el càrrec de primer ministre si el centredreta guanya les eleccions de demà. Berlusconi va ser l'encarregat de fer l'anunci en un programa televisiu, després del qual Tajani, que fins ara s'havia mostrat reticent a confirmar el que ja es donava per fet, va reconèixer que havia accedit a ser el candidat.

L'antic primer ministre ja havia deixat clar dimarts que Tajani era el seu elegit per ocupar el càrrec, encara que va dir que només ho oficialitzaria després de rebre la seva «autorització» per «l'alt càrrec que ocupa» a la institució comunitària.

«Estic content de poder anunciar una bona notícia. L'actual president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha retirat la seva reserva i s'ha mostrat disponible a dirigir un govern de centredreta», va assegurar Berlusconi. A continuació, Tajani va escriure al seu Twitter: «Dono les gràcies al president Berlusconi per la seva estima cap a mi. Li he traslladat la disponibilitat de servir Itàlia». No obstant això, va deixar clar que «ara, qualsevol decisió posterior correspon als ciutadans i al president de la República».

La coalició de centredreta que lidera Forza Italia, i de la qual també forma part la ultradretana Lliga, surt com a favorita, si bé podria no aconseguir una majoria suficient per governar i s'ha especulat amb una possible coalició amb el Partit Democràtic (PD).