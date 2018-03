Comissen 14.000 pastilles «Darth Vader»

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària van desarticular un grup criminal a la província de Toledo especialitzat en l'enviament d'èxtasi (MDMA) a Sud-amèrica. Van interceptar 14.000 pastilles d'èxtasi que tenien la forma del conegut personatge Darth Vader de la saga cinematogràfica la Guerra de les Galàxies. Van detenir dos homes de 35 i 37 anys i una dona 30 anys. Van detectar un enviament declarat com a material audiovisual, amb destinació a l'Uruguai i que va aixecar sospites. Després d'inspeccionar l'enviament, es van descobrir en el seu interior 14.000 pastilles.

A partir d'aquest descobriment, la investigació va ser assumida per l'Equip de Policia Judicial de Barajs i l'Agència Tributària que va començar les investigacions per localitzar els responsables dels enviaments. L'operació desenvolupada per la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària ha permès destapar un entramat delictiu que havia establert una doble via en el tràfic de substància estupefaents: els ara detinguts, aprofitant les seves connexions a Sud-amèrica, introduïen cocaïna que era posteriorment distribuïda a la capital d'Espanya. Paral·lelament la connexió a Sud-amèrica rebia èxtasi que era facilitat pels ja detinguts, i que obtenien a través de les seves xarxes europees. A l'interior de l'habitatge que ocupaven a Toledo hi van trobar 500 grams de cocaïna, telèfons mòbils, claus, armes blanques i documentació.