«El detingut no té cap relació amb la desaparició del nostre fill»

Els pares de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys desaparegut dimarts a Níjar (Almeria) van desvincular que el detingut per incomplir l'ordre d'allunyament respecte a la mare tingui cap relació amb la desaparició del menor.

El pare del nen, Ángel Cruz, va aclarir que l'home acusat d'assetjar la mare de Gabriel «no té cap relació amb la desaparició del nostre fill», i va insistir que «és a presó pels reiterats incompliments» de l'ordre d'allunyament.

El subdelegat del Govern a Almeria, Andrés García Lorca, va anunciar un «canvi» en l'estratègia de cerca del menor, per realitzar-la de forma «més selectiva». García Lorca va subratllar que s'ha dispotat de «tots els esforços materials i humans possibles, com mai» per intentar d'esbrinar l'ocorregut en aquest cas i amb la implicació de la societat.

No obstant, el subdelegat va reconèixer que fins ara els resultats «no són satisfactoris» i segueix sense haver-hi «dades sobre la ubicació del nen».

Per la seva banda, el tinent coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil a Almeria, José Hernández Mosquera, va aclarir que hi ha «dos escenaris» oberts des de l'inici de la cerca, sent un d'ells la cerca «on es va veure l'última vegada» el menor, a la població de les Hortichuelas, on des del primer moment i especialment a partir de dimecres passat, 28 de febrer, hi ha un dispositiu de cerca que «s'ha anat reforçant».

Va explicar que ja s'han batut «totes les zones lògiques per on un nen de les circumstàncies de Gabriel podria haver transitat», si bé se seguirà realitzant aquesta batuda al llarg d'avui, dia en el qual «possiblement intentem fer una reconsideració de la cerca», segons ha confirmat el representant de la Benemérita, que ha aclarit que es continuarà la cerca, «però amb més personal de professionals per la zona».



El tinent coronel va aclarir també que «totes les línies de recerca» que es van obrir des del primer moment sobre aquest succés «segueixen obertes».

Es va referir també a la detenció d'una persona que tenia una ordre d'allunyament respecte a la mare del menor que hauria infringit «en les hores en les quals es produïa la desaparició del menor».