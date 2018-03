Les enquestes a peu d'urna auguren una situació de bloqueig polític a Itàlia

Les enquestes a peu d´urna aparegudes després d´una llarga jornada electoral semblaven indicar a l´hora de tancar aquesta edició que el dia havia generat diverses majories insuficients a Itàlia, un país que es trobaria en una clara situació de bloqueig polític. Així, el partit guanyador dels comicis hauria estat el Moviment 5 Estrelles, amb entre un 29,5 i un 32,5 per cent dels vots, un percentatge que impediria que aquest partit antisistema pugui governar sol, mentre que la coalició entre el partit de l´exprimer ministre Silvio Berlusconi, Forza Italia, la xenòfoba Lliga Nord i els Germans d´Itàlia sumaria entre un 31 i un 36% dels vots, que tampoc suposaria la majoria necessària del 40 per cent per dotar d´estabilitat el país. Paral·lelament, en cas la que coalició conservadora confirmés la seva victòria i aconseguís els suports necessaris per govenar, no estava gens clar que Forza Italia fos el partit de dretes més votat, fet pel qual Berlusconi no podria imposar el seu candidat a dirigir el país, Antonio Tajani. La participació hauria fregat el 75 per cent.

En tot cas, sense que hi hagués clar guanyador sí que tot semblava indicar que ja es podia parlar d´un clar perdedor, el Partit Democràtic (PD) de l´exprimer ministre Matteo Renzi, al qual les enquestes a peu d´urna atorgaven entre un 17,5 i un 21,5 per cent, molt lluny del 25 per cent obtingut en els darrers comicis, mentre que el seu hipotètic aliat, el partit Lliures i Iguals, es quedaria en el 4 per cent. En aquest sentit, el senador del partit Democràtic Ettore Rosato va afirmar que si el PD no supera el 23 per cent, passarà a l'oposició. «Si els resultats dels sondejos a peu d'urna es confirmen, passarem a l'oposició», va assegurar.

Hores abans del tancament dels col·legis, el líder del partit ultradretà Lliga Nord, Matteo Salvini, va fer broma amb els membres de la mesa sobre la possible repeticions de les eleccions davant el previsible empat entre diferents forces polítiques. «Bona feina», va dir Salvini després de dipositar el seu vot davant desenes de periodistes. Des de la mesa un home li va respondre que «si li va malament, ens veiem d´aquí a tres mesos», al que Salvini va contestar «empat!» fent el gest de les banyes amb la mà per intentar conjurar aquesta opció.

Abans de votar, periodistes francesos van mostrat a Salvini la portada del diari Liberation -marcadament d'esquerres- en la qual es veia la silueta d'Itàlia i una mà fent la salutació feixista sortint de la part nord del país. Salvini va resposndre «són uns nostàlgics». «És una pàgina trista, però no perquè el que escriuen sigui veritat, sinó perquè estan tristos», va assenyalar.

El president de la República, Sergio Mattarella, i les institucions del país van començar a treballar ahir a la nit en un escenari de consultes i pactes per evitar el caos. Els mercats, per descomptat, preferirien una gran coalició entre el centreesquerra -el Partit Democràtic de Renzi i + Europa d'Emma Bonino- i Forza Italia. En aquest cas, hauria de trobar-se una figura de consens, potser externa a la Cambra -com va succeir en el seu moment amb Mario Monti- que liderés la Gran Coalició italiana. Mario Draghi ha aparegut últimament a les travesses.

Les opcions del guanyador

Més enllà d'aquestes variables, hi ha dues solucions d'emergència després del bon resultat aconseguit pel Moviment 5 Estrelles. En tot cas, el partit fundat per Beppe Grillo hauria de fer sacrificis si volgués formar part d'un Executiu. El més clar, renunciar a la seva promesa de no formar aliances de govern. Dins del partit s'ha parlat del tema durant tota la campanya electorals. Els números no li donen una majoria, i una possibilitat evident seria formar un Executiu amb el PD de Renzi i l'esquerra Lliures i Iguals.

L'altra, la que inquieta més els mercats i la Unió Europea, el portaria a optar per la Lliga i el seu soci petit, els postfeixistes Germans d'Itàlia. Aquesta és la preferida de personatges com Steve Bannon, l'exassessor del president dels EUA, Donald Trump, que es troba aquests dies a Roma.