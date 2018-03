L'SPD aprova l'acord de coalició amb Merkel per un 66% dels vots

Després de més de cinc mesos d'incerteses arran de les últimes eleccions generals, finalment les bases del Partit Socialdemòcrata (SPD) van aprovar ahir amb el 66% dels vots la renovació de la gran coalició de Govern amb els conservadors de la cancellera Angela Merkel. El líder en funcions de l'SPD, Olaf Scholz, va confirmar ahir que a partir d'ara estan enfocats en iniciar les tasques per tal de formar el nou Executiu. La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va aplaudir el «clar resultat» del referèndum del Partit Socialdemòcrata (SPD) per reprendre la gran coalició de Govern amb la mandatària germànica. «Felicito l'SPD per aquest resultat tan clar i espero amb ànsies més cooperació en benefici del nostre país», va anunciar Merkel al compte oficial de Twitter del seu partit, Unió Demòcrata Cristiana.

Fa quatre anys, un 75,96 per cent dels simpatitzants van apostar per la coalició de Govern amb Merkel. En aquesta ocasió, el resultat ha estat més ajustat pel desgast dels últims quatre anys i l'emergència de joves capdavanters del partit, que han criticat durament el resultat de l'última etapa de Govern conjunt.

A partir d'avui i durant poc més d'una setmana l'SPD explicarà qui ocuparà els sis ministeris dels quals es farà càrrec al futur Govern (Exteriors, Finances, Treball i Assumptes Socials, Justícia, Família i Medi Ambient). El 14 de març el Parlament alemany (Bundestag) té previst investir Angela Merkel com a cancellera per quart mandat consecutiu.

L'intent de Merkel de formar una nova gran coalició amb l'SPD va començar el novembre arran del fracàs de la «coalició Jamaica», un intent d'unir-se amb els Verds i el liberal Partit Democràtic Lliure (FDP).



Les joventuts, decebudes

El líder de la secció de joventuts del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, Kevin Kühnert, un dels més ferris enemics de la tornada a la gran coalició de Govern entre el seu partit i la cancellera Angela Merkel, va expressar ahir la seva decepció amb l'aprovació a aquest retrobament concedida per les bases en el plebiscit d'aquest dissabte.

«Ara molts joves i jo hem de superar la decepció d'avui [ahir]», va declarar Kühnert en declaracions recollides per la cadena alemanya ZDF, abans de manifestar la seva voluntat d'acatar el resultat.

«Per descomptat que ho acatem, no som mals perdedors, però ara toca supervisar de prop la feina d'aquest nou govern», va afegir l'estudiant berlinès, de 28 anys i capdavanter de les joventuts socialdemòcrates, els anomenats Jusos. Kühnert, qui va encapçalar una sonada mobilització a favor del «no», va expressar fa uns dies el seu convenciment que l'SPD ha de recuperar-se de la seva crisi d'identitat des de la bancada de l'oposició i no des de la del Govern, després dels mals resultats en els últims comicis, que l'han dut a ser segona opció en les negociacions de coalició.

El president francès, Emmanuel Macron, va mostrar a través d'un comunicat ofical la seva satisfacció per l'acord de coalició. «França i Alemanya treballaran juntes durant les properes setmanes en noves iniciatives per avançar en el projecte europeu», va assegurar.