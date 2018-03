Troben un micròfon amagat en el despatx d'Urbanisme d'Alacant

Un responsable de seguretat de l'Ajuntament d'Alacant va trobar, fa unes setmanes, part d'un dispositiu de gravació. Concretament estava sota l'escriptori del despatx de la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament, situat en l'edifici de la Cambra de Comerç. El despatx correspon a la regidora socialista Eva Montesinos.

Eva Montesinos va assumir el càrrec després que els regidors de Guanyar Alacant deixessin el càrrec. Aquesta va ser la resposta a la negativa de l'alcalde, Gabriel Echávarri, a dimitir per estar sent investigat per dues causes. Abans de Montesinos la Regidoria d'Urbanisme estava dirigida per Migue Ángel Pavón.

En descobrir-se el cas del micròfon, Pavón va publicar un comunitat on qualificava com a «gravíssim» que s'hagi detectat aquest dispositiu d'enregistrament. A més, també va anunciar que avui es presentaria a les dependències de la Policia Nacional per denunciar aquest fet a fi que es duguin a terme les recerques pertinents.

«Em sembla inexplicable que m'hagi hagut d'assabentar de l'existència d'aquest dispositiu a través d'un mitjà de comunicació. L'equip de govern hauria d'haver-me comunicat immediatament la seva detecció com a regidor afectat per les gravacions que es puguin haver efectuat, i exigeixo que es em faciliti immediatament tota la informació relativa a l'empresa de seguretat contractada des d'Alcaldia i al resultat de la feina que ha realitzat», afirmava l'exregidor. També defensava que és «inexplicable» que l'equip de govern no hagi denunciat el fet a la Policía Nacional.

El PP també va fer un comunicat sobre aquests fets, demanant una compareixença pública de Montesinos. Segons la portaveu dels populars a l'Ajuntament, Luis Barcala, la regidora «ha d'explicar en tot detall el que ha descobert la seva àrea». A més, també es preguntava: «Com és que els socialistes no volen arribar fins al final en aquest succés?».

En paraules de la portaveu, el dispositiu es podria haver utilitzat per efectuar gravacions ocultes en la Regidoria d'Urbanisme, fet que va definir com: «és el colmo del desgovern en el que està assumida la ciutat». És per això que Barcala va demanar que en la compareixença, Montesinos expliqui «si podria tractar-se d'un plan per a realitzar gravacions sense autoritzar i sense coneixement dels afectats, o fins i tot, un cas d'espionatge polític».

El partit Compromís també va afirmar que denunciarien el cas a la fiscalia. En un tuit la formació va qualificar-ho com a «un atemptat a les regles del joc democràtic».