Troben la samarreta del menor de 8 anys desaparegut a Níjar

La investigació per la desaparició del menor d'Almeria va avançar el dissabte en trobar-se una samarreta interior infantil que podria ser seva. L'objecte va ser portat a un laboratori per confirmar si era la del nen. Arran d'aquesta troballa la policia va decidir drenar les basses que estan situades a la zona. Gabriel Cruz, de 8 anys, va desaparèixer el passat dimarts en el poble de Las Hortichuelas de Níjar (Almeria).

El responsable de la investigació, José Hernández Mosquera, va explicar ahir que actualment es «segueixen totes les línies» de recerca, de manera que va confirmar que se segueixen batent les zones amb voluntaris i professionals que continuen en el lloc «i que esperem que continuïn», segons va afegir. És per això que els voluntaris i professionals continuaven fent la batuda de la zona. El tinent coronel també va explicar que la samarreta ha de ser analitzada per poder confirmar si era la que portava Gabriel. No obstant, també va remarcar que hi havia hagut «el reconeixement per part d'un membre de la família». Concretament, va ser el pare del desaparegut que va trobar la samarreta només a 3 quilòmetres del terme municipal de Níjar. «Ens quedem amb aquesta part com a precisa, però hem de fer una anàlisi per donar-la per bona i perquè això també ens porti cap a una línia de recerca», precisava Hernández Mosquera. També va dir que la samarreta es va traslladar a un laboratori de Criminalística d'Almeria, encara que va assenyalar que si es necessités alguna prova més específica es traslladaria al laboratori situat a Madrid.

El cap de la investigació també va explicar ahir que només s'havia trobat aquesta peça de roba, encara que el dissabte es va veure una «cosa vermella que podria ser una dessuadora». Finalment, aquesta pista va acabar sent un bidó de plàstic vermell.

Pel que fa a la relació dels pares amb els professionals que participen a la recerca del nen, Hernández Mosquera va destacar que en una desaparició és «fonamental mantenir informada la família», i va indicar que és «un requisit bàsic». També va explicar que els pares de vegades acudeixen a la Guàrdia Civil «per tenir un punt de trobada a l'hora de comentar algunes coses», i «algunes vegades és per aprofundir més».



Dispositiu de recerca

Més de 500 persones, entre voluntaris i professionals, van treballar en la jornada de recerca d'ahir. En total van ser uns 31 grups que van estar pentinant 30 zones amb l'objectiu de trobar al petit Gabriel. Concretament, el servei d'Emergències 112 Andalusia va informar que hi treballen 300 voluntaris i 223 professionals.

A més, la delegada del Govern de la Junta a Almeria, Gracia Fernández, es va desplaçar de nou al lloc per analitzar les actuacions de l'operatiu i conèixer les novetats de la cerca. En aquest sentit, el dispositiu que tracta de localitzar al menor de vuit anys està format per Guàrdia Civil, Emergències Andalusia, Policia Local, diverses agrupacions de Protecció Civil, Bombers... A més, la recerca també compta amb un gran suport de ciutadans voluntaris que estan ajudant a rastrejar la zona de la desaparició.