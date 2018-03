El director del CNI informa avui sobre els contactes amb l'imam de Ripoll

La Comissió de Despeses Reservades del Congrés rebrà avui el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), el general Félix Sanz Roldán, qui informarà, a porta tancada, els grups parlamentaris dels contactes que va tenir l'espionatge espanyol amb Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll, considerat «cervell» dels atemptats del passat mes d'agost a Barcelona i Cambrils. Sanz Roldán va demanar comparèixer a l'esmentada comissió per explicar aquest assumpte el passat mes de novembre, però des de llavors la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que presideix també aquest òrgan, no l'havia convocat. L'última vegada que es va reunir la Comissió de Despeses Reservades, de la qual formen part els set diputats (un per grup) autoritzats pel Ple del Congrés per conèixer secrets oficials, va ser el passat 14 de desembre per rebre a la vicepresidenta del Govern.