Hospitalitzen un exespia rus per culpa d'una substància desconeguda

Sergei Skripal, un exagent rus condemnat al seu país per espiar per al Regne Unit, ha hagut de ser hospitalitzat a la localitat britànica de Salisbury després d'estar en contacte amb una substància desconeguda. Skripal i una dona d'uns 30 anys van emmalaltir diumenge en un centre comercial. «Ell feia moviments estranys i mirava al cel», va explicar una testimoni. La policia els va trobar inconscients i des de llavors romanen ingressats. Els metges han determinat que el seu estat es deu a una substància que no han pogut identificar. Com a mesura preventiva, diversos llocs de Salisbury romanen acordonats. «Com que estem encara en una etapa molt primerenca de la investigació, encara no podem determinar si s'ha comès un delicte», va explicar Craig Holden, de la Policia local.

Skripal, un excoronel de la Intel·ligència Militar de Rússia de 66 anys, va ser condemnat el 2006 a 13 anys de presó per espiar per al Regne Unit, a qui va lliurar informació sensible sobre les cèl·lules russes a Europa a canvi d'uns 100.000 dòlars. Va ser un dels presos alliberats per Rússia en el marc d'un intercanvi d'espies acordat amb els Estats Units l'any 2010. Skripal es va traslladar llavors al Regne Unit, on havia rebut asil.