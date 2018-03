El líder de Corea del Nord rep una delegació sud-coreana

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va rebre una delegació sud-coreana que es troba de visita oficial a Pyongyang, segons va confirmar el portaveu de la Presidència de Corea del Sud, Kim Eui Kyeom. El portaveu de la Casa Blava va assenyalar que el líder nord-coreà «va encapçalar un sopar amb els enviats especials», en la que és la seva primera reunió amb funcionaris de Seül.

La delegació sud-coreana -de la qual formen part el cap del Servei d'Intel·ligència Nacional, Suh Hoon, i al cap de l'Oficina de Seguretat Nacional, Chung Eui Yong- va arribar a la capital de Corea del Nord cap a les tres de la tarda hora local, prop d'una hora després d'enlairar-se des de Seül. La delegació sud-coreana va ser rebuda per Ri Són Gwon, cap de l'agència nord-coreana encarregada de les relacions bilaterals.

Ri va viatjar a Corea del Sud com a part de la delegació d'alt nivell que va acudir a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang, en el marc de l'acostament de les últimes setmanes entre els dos països.

Per part seva, el Departament de Defensa nord-americà va manifestar el seu «caut optimisme» respecte el recent acostament diplomàtic entre Corea del Nord i Corea del Sud. «La nostra feina és assegurar-nos que mantenim les operacions militars per defensar la península de Corea. Donarem suport als sud-coreans en l'aliança República de Corea-Estats Units», va afirmar el coronel Robert Manning. «No obstant això, som optimistes amb cautela i òbviament animem a que hi hagi un diàleg», va afegir Manning en declaracions a la premsa des del Pentàgon.

Paral·lelament, el líder del Partit Corea Llibertat, Hong Joon Pyo, va denunciar la política d'«apaivagament» del president Moon Jae In respecte Corea del Nord, fent referència a les concessions que van realitzar líders polítics europeus davant d'Adolf Hitler.