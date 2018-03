Una ONG va col·laborar amb Londres a expulsar immigrants irregulars

Una investigació duta a terme pel diari The Guardian va descobrir que una de les ONG més importants del Regne Unit en matèria de persones sense llar va estar treballant en col·laboració amb el Ministeri d'Interior per localitzar immigrants il·legals per a la seva posterior detenció i deportació. St Mungo, que té 17 grups de treball repartits pel sud i sud-oest d'Anglaterra, ha admès ara, després de la pressió per part del diari britànic, que va col·laborar, almenys durant el 2016, amb els serveis d'Immigració del Home Office, la tasca del qual és recórrer els carrers de Regne Unit a la recerca d'immigrants sense sostre que es trobin en situació il·legal al país.

L'ONG va argumentar que els seus contractes amb les autoritats locals els obliguen a portar a terme aquest tipus de cooperació. «Entenc que això pot ser vist com a estrany i impopular per algunes persones», va admetre Petra Salva, directora del departament de Serveis d'Ajuda a Persones Sense Llar de l'organització. «Estem operant en un ambient molt complicat», va afegir.

Aquest ambient és fruit de postures com la de la primera ministra, Theresa May, que va arribar a defensar el 2012 que l'objectiu era crear un «clima d'autèntica hostilitat» contra els immigrants il·legals per incitar-los a tornar al seu lloc d'origen. Precisament el Ministeri d'Interior, del qual May va tenir la titularitat durant el govern de David Cameron, ofereix dues alternatives molt similars entre elles al detingut: tornar al seu país voluntàriament, de vegades fins i tot amb un paquet d'ajuda, o fer-ho per la força. «Els equips anaven a veure a aquestes persones, els entrevistaven i algunes vegades els arrestaven», va dir Salva.