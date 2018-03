El president alemany proposa Merkel com a cancellera

El president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, va oficialitzar davant el Parlament del país, el Bundestag, la proposta per triar Angela Merkel com a cancellera per a un nou mandat de quatre anys. «El president federal ha proposat avui al Bundestag per carta elegir la senyora Angela Merkel com a cancellera de conformitat amb l'article 63 de la Constitució», va explicar una portaveu.

Es tracta d'un tràmit formal que el cap de l'Estat ja havia anunciat diumenge, dia en què les bases del Partit Socialdemòcrata (SPD) van donar llum verd a la reedició de l'aliança de Govern, salvant l'últim escull necessari per facilitar la formació d'un nou Executiu.

Per altra banda, Merkel va rebutjar una proposta per modificar la lletra de l'himne i incloure un llenguatge més inclusiu cap a les dones, tal com sí que han fet recentment altres països com Canadà i Àustria. El portaveu de Merkel, Steffen Seibert, va intentar tancar el debat dient que la cancellera està «molt contenta» amb la versió tradicional de l'himne alemany.