La samarreta trobada conté ADN del menor desaparegut a Almeria

Els pares de Gabriel, el nen de vuit anys desaparegut des de fa sis dies a la barriada de Las Hortichuelas, a Níjar (Almeria), van afirmar que la troballa d'ADN del seu fill a la samarreta interior blanca trobada a la zona els fa pensar que «cada dia estem més a prop i que tornarà a casa».

«Ha de ser així, no ens aturarem fins que no aparegui i veure que es continua buscant ens dona molta força», va explicar Patricia Ramírez, que va revelar que el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, els havia comunicat l'últim avanç en la investigació. Ramírez, que va assegurar que el ministre «ens ha encoratjat», va reiterar la crida feta en els últims dies a un possible captor del seu fill, instant-lo a «deixar-lo en un parc, on vulgui». «Estem disposats a fer el que calgui i ningú pot fer-li res al meu fill», va assenyalar.

Per la seva banda, el pare, Ángel Cruz, va explicar que «sabia que era la seva samarreta», si bé va assenyalar no «estar segur de si la duia posada aquell dia o no», i va detallar que la troballa es va produir quan va sortir «a fer un passeig» amb la seva parella «perquè hi havia molta gent a casa de la meva mare».

Per part seva, el ministre d'Interior va explicar que les unitats de la Guàrdia Civil han ampliat a un radi de 12 quilòmetres l'exploració per «revisar de manera més tècnica i selectiva punts crítics», on hi ha «cases abandonades, pous o altres instal·lacions». Va recordar que una altra de les línies de recerca se centra en un perímetre de sis quilòmetres.