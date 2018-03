Camps: «Un president del Govern no s'ocupa dels comptes del PP»

L'expresident de la Generalitat Valenciana i del PP a aquesta comunitat Francisco Camps va assegurar, davant la comissió del Congrés que investiga el presumpte finançament il·legal del partit de Mariano Rajoy, que els presidents de la seva formació i del Govern «no s'ocupen dels comptes del PP» i que el «preocupant» seria que qui té dues responsabilitats controlés la comptabilitat interna perquè això podria significar que hi ha «alguna cosa estranya».

«No sé com es finançava el PP, no en tinc ni idea, no sé res del finançament. Mai vaig veure els comptes del PP, no era la meva competència», va assegurar en diverses ocasions, tot destacant que la comptabilitat l'aprovaven els òrgans de direcció i també van rebre l'aval de Sindicatura i el Tribunal de Comptes.

Camps va voler desmuntar així les acusacions abocades al gener per qui va ser el seu número dos, Ricardo Costa, en el judici sobre la trama valenciana de la trama Gürtel, on va assenyalar que va ser l'expresident qui va decidir contractar Orange Market -l'empresa d'Álvaro Pérez, El Bigotes- per a organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i les generals de 2008 i que aquests es financessin en part amb «diner negre». En alguns d'aquests actes va participar el president del Govern, Mariano Rajoy.

Camps, que va dir desconèixer absolutament la legislació sobre comptabilitat electoral, va recordar que era Costa qui parlava amb Génova per rebre «instruccions polítiques» sobre les campanyes i va emmarcar en la legítima estratègia de defensa del seu exnúmero dos el fet que ara hagi canviat la versió sobre aquest assumpte que ha mantingut durant els últims nou anys.

Camps declara avui com a testimoni en el judici que està celebrant l'Audiència Nacional pel presumpte finançament il·legal del PP valencià.