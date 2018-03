Dos dels futbolistes investigats per agressió sexual a una menor, lliures

L'Audiència Provincial de Burgos va decretar llibertat sota fiança de 6.000 euros per als dos exjugadors de la Arandina, R.C.H. i V.R.R, investigats per agressió sexual a una noia menor de 16 anys, a la qual a més tindran prohibit acostar-se a menys de 1.000 metres. El tribunal no es va pronunciar sobre C.C, ja que no havia rebut el seu recurs contra l'ordre de detenció.

Com a mesures de seguretat, l'Audiència de Burgos estableix l'obligatorietat dels dos exjugadors de presentar-se cada quinze dies als jutjats, comunicar qualsevol canvi de domicili, prohibició de sortir d'Espanya i d'acostar-se a la víctima, el seu domicili o qualsevol lloc on es trobi a menys de mil metres, així com establir qualsevol contacte amb ella.

L'Audiència atén així el recurs presentat pels advocats de tots dos investigats, que demanaven la seva excarceració, una sol·licitud avalada per la Fiscalia, que va demanar la seva posada en llibertat al costat d'una sèrie de mesures, que són les que inclou el tribunal en el seu acte. No obstant això, aquesta petició va ser rebutjada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Aranda de Duero que portava el cas com demanaven les acusacions, però ara sí l'ha acceptada l'Audiència. La sol·licitud d'excarceració, justificada també en la inexistència del risc de fuga per part de la defensa, es va produir després que declarés un quart jove que apareix en un vídeo gravat al pis dels tres joves el dia que suposadament es van succeir els abusos sexuals.