Els líders de les dues Corees acorden reunir-se a finals d'abril

El dirigent nord-coreà, Kim Jong-un, ha fet gestos conciliadors en les darreres hores tant cap al seu veí Corea del Sud, amb el president del qual es reunirà a finals d'abril, com cap als Estats Units, amb el qual s'ha mostrat disposat a dialogar fins i tot sobre el seu controvertit programa nuclear. Després que el nivell de tensió entre Pyongyang i Washington arribés les seves cotes més altes a finals de 2017 i fes témer per una confrontació directa, els ànims s'han refredat, en bona mesura gràcies a l'acostament protagonitzat entre les dues Corees motivat pels Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang, en els quals va participar una delegació nord-coreana.

Una delegació sud-coreana es va reunir dilluns a Pyongyang amb Kim Jong-un. Durant la seva visita al país veí, la delegació enviada pel president sud-coreà, Moon Jae In, va acordar amb el règim nord-coreà la celebració d'una cimera bilateral entre els dos mandataris per a finals d'abril. La trobada serà la tercera entre els líders dels dos països des de la primera cimera intercoreana mantinguda l'any 2000 per Kim Jong Il, pare de l'actual mandatari, i el llavors president sud-coreà, Kim Dae Jung. L'última trobada bilateral va tenir lloc el 2007.

Segons el principal assessor de seguretat de Moon, Chung Eui Yong, qui va formar part de la delegació sud-coreana a Pyongyang, la trobada tindrà lloc a la Casa de la Pau, una instal·lació sud-coreana a l'Àrea de Seguretat Conjunta de Panmunjeom, dins de la zona desmilitaritzada (DMZ), al sud de la frontera intercoreana. Si es produeix la reunió, seria la primera vegada que líder nord-coreà trepitja territori sud-coreà des del final de la guerra entre els dos països el 1953.

Abans que això passi, Seül i Pyongyang «han acordat establir una línia directa entre els seus líders per permetre consultes properes i una reducció de la tensió militar, alhora que també van acordar mantenir la primera conversa telefònica abans de la tercera cimera», segons va explicar Chung.

De moment, el règim nord-coreà no s'ha pronunciat sobre la futura cimera. L'agència estatal de notícies, KCNA, va informar del sopar ofert per Kim a la delegació sud-coreana dilluns, en què van estar presents, entre d'altres, la seva dona i la seva germana, Jong Ui Yong, que va encapçalar recentment la delegació nord-coreana als Jocs Olímpics d'Hivern. «El sopar va transcórrer en un ambient acollidor», va puntualitzar el mitjà estatal.



Eliminar amenaces

A més, durant la trobada sense precedents mantinguda amb el líder nord-coreà, segons el responsable sud-coreà, Kim els va traslladar el seu ferm compromís de desfer-se del seu armament nuclear i va defensar que el seu país no tindria cap raó de comptar amb aquest tipus d'armes «si es garantís la seguretat» del seu règim i s'eliminessin totes les amenaces militars contra Corea del Nord.

Per part seva, el president nord-americà, Donald Trump, va reconèixer que s'estan produint «possibles progressos» en les converses amb Corea del Nord. «Per primera vegada en molts anys, s'està fent un esforç seriós per totes les parts implicades», va destacar el mandatari nord-americà.