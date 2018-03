Londres serà contundent si es demostra la implicació russa en el cas de l'exespia

El Regne Unit respondrà amb contundència si es demostra que Rússia està implicada en l'incident que ha deixat un antic doble agent rus en estat crític, va assegurar el ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson, sense descartar l'adopció de noves sancions. «Hi ha molta especulació sobre el pertorbador incident a Salisbury, en què un home de 66 anys, Serguei Skripal, i la seva filla de 33, Iúlia, van ser trobats inconscients» va admetre Johnson davant el Parlament.

«Encara que seria equivocat prejutjar la investigació, puc tranquil·litzar la Cambra que si sorgeixen proves que impliquin la responsabilitat d'un estat, llavors el Govern de la seva majestat respondrà de forma adequada i sòlida», va afegir. En aquest sentit, va dir que el Regne Unit podria valorar l'adopció de noves sancions contra Rússia. «No estic assenyalant amb el dit. Només dic als governs de tot el món que cap intent d'acabar amb una vida innocent a territori del Regne Unit quedarà impune», va afirmar el ministre d'Exteriors.

«Si les sospites estan ben fonamentades, llavors bé podria ser que ens veiéssim forçats a analitzar de nou el nostre règim de sancions i altres mesures que podríem buscar imposar», va aclarir Johnson.

Per altra banda, el portaveu de la primera ministra, Theresa May, va assegurar que tant aquesta com la resta de departaments del Govern estan sent informats sobre el cas de l'antic espia. «Tots els departaments rellevants, inclòs el Número 10, estan sent informats dels esdeveniments. Aquesta és una investigació en curs que encapçala la policia», va destacar.

Skripal i una dona d'uns 30 anys van emmalaltir diumenge, després de passar la tarda en un centre comercial de Salisbury, i van ser trobats inconscients en un banc proper. Des de llavors romanen ingressats a la unitat de cures intensives. Els metges han determinat que el seu estat es deu al fet que van estar en contacte amb una substància que encara no han pogut identificar. Alguns mitjans britànics assenyalen que podria tractar-se de fentanil, una droga sintètica molt potent.