Mor un espanyol i un altre es troba crític per una fuita de gas en un hotel de Londres

Un mallorquí va morir i un altre home de nacionalitat espanyola va resultar ferit greu com a conseqüència d'una aparent intoxicació en un hotel de Londres, si bé la Policia britànica va matisar que de moment no han pogut determinar formalment la causa de la mort, a l'espera de l'autòpsia. El cònsol espanyol a Londres es va posar en contacte amb la família, que va arribar a la ciutat britànica ahir a la tarda. A més, des de l'Executiu autonòmic van voler traslladar el condol a la família i es va posar a la seva disposició i a la del consolat per si poden oferir qualsevol tipus d'ajuda. Els serveis d'emergència van rebre el primer avís dilluns al migdia després que un home fos trobat sense vida en un hotel de la zona londinenca de Kensington. Un altre home, d'uns 30 anys i amb el qual la víctima compartia habitació, va ser evacuat a l'hospital en estat «crític».

Les dues víctimes són de nacionalitat espanyola, segons fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID). El Consolat General d'Espanya a Londres està en contacte amb les autoritats locals en relació al que es va descriure com un fuita de gas. La policia va informar en un comunicat que les proves «inicials» van detectar un nivell alt de monòxid de carboni a l'habitació.