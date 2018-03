Vint-i-un immigrants desapareguts a Líbia en el naufragi d'una pastera

Almenys 21 immigrants romanen desapareguts després del naufragi de l'embarcació amb la qual havien sortit des de Líbia i intentaven arribar a Itàlia, segons va assegurar l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que va poder parlar amb diversos dels supervivents d'aquesta nova tragèdia.

El vaixell de rescat Aquarius, en què col·laboren ONG com Metges Sense Fronteres (MSF) i Sos Mediterranée, va traslladar al port sicilià de Pozzallo un total de 72 persones localitzades al mar en els últims dies, van informar aquestes dues organitzacions.

Entre elles hi ha 42 immigrants que van ser localitzats a bord d'una pastera per un vaixell mercant i pels guardacostes libis, però també una trentena de supervivents d'un naufragi del qual van transcendir algunes dades per boca dels propis testimonis de la tragèdia.

Un portaveu de l'Internacional per a les Migracions, Flavio Di Giacomo, va explicar a través de Twitter que personal d'aquesta organització havia pogut parlar a Pozzallo amb diversos dels supervivents i aquests van explicar que «viatjaven en un vaixell de fusta amb 51 persones a bord», de manera que «21 migrants han desaparegut».



Llista de víctimes

Aquests se sumarien a la llarga llista de persones que han perdut la vida intentant arribar a les costes del sud d'Europa i que, només en el que portem d'any, ja suma 421 víctimes. D'elles, 316 corresponen al Mediterrani central, a la ruta que va entre Líbia i Itàlia, la més transitada en els últims dos anys pels migrants i refugiats, segons dades de l'OIM.