Berlusconi promet donar suport a un govern de coalició que estigui liderat per la Lliga

L'exprimer ministre italià i líder de Forza Italia Silvio Berlusconi va assegurar que donarà suport a un govern de coalició liderat per la Lliga de Matteo Salvini, alhora que va destacar que ell exercirà com a «garant» de l'estabilitat del nou executiu. «La Lliga ha obtingut un èxit clar i estem feliços perquè això, juntament amb el resultat de Forza Italia, ha estat determinant per portar la coalició de centredreta a ser la primera formació al Parlament i al país», va afirmar Berlusconi.

«Des del respecte ple als nostres acords», va destacar l'exprimer ministre italià, «donarem suport lleialment a l'intent de Salvini de crear un govern». «Estic convençut que ho aconseguirà. Per la meva banda, com a líder de Forza Italia, estic preparat per defensar-lo, per garantir la solidesa de la coalició i per mantenir el nostre compromís amb els electors», va explicar Berlusconi.

Preguntat pel resultat del seu partit, que ha estat superat per la Lliga en vots i en escons, va assegurar que no està «totalment desil·lusionat». «Milions d'italians m'han confirmat una altra vegada la seva confiança. Tot això malgrat que Forza Italia ha estat privada del seu líder, que des de fa anys per l'efecte d'una sentència injusta té prohibit participar en els comicis», va explicar.

Per part seva, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va expressar la seva intenció de seguir al capdavant de la institució europea després que s'hagués ofert a ser el candidat a primer ministre del centredreta si aquesta coalició guanyava les eleccions a Itàlia de diumenge passat.