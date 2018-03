Camps acusa Zaplana d'introduir la trama Gürtel a València

Francisco Camps, president de la Generalitat valenciana entre 2003 i 2011, es va desvincular de la trama Gürtel i va fer referència a Eduardo Zaplana com la persona que va introduir les empreses de Francisco Correa a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, va negar el finançament «amb diner negre», com va declarar el que va ser secretari general del partit a la Comunitat Valenciana entre 2007 i 2009, Ricardo Costa, el passat 24 de gener, i va descartar haver permès un sistema de factures falses.

Concretament, l'expresident de la Comunitat Valenciana va desmentir a l'Audiència Nacional que ell ordenés que alguns empresaris sufraguessin amb diner negre els actes electorals de 2007 i 2008 del PP valencià. «Mai hauria permès un sistema de pagaments irregulars», va respondre a l'advocat de l'Estat, Edmundo Bal.

Camps es va desvincular de tots els assumptes econòmics del partit i va destacar que l'encarregat de tractar aquestes qüestions era l'exsecretari general, que en aquells anys era Ricardo Costa, per al qual la Fiscalia Anticorrupció demana set anys i nou mesos de presó. Aquesta afirmació la va fer en ser preguntat sobre qui portava la comptabilitat del partit: «És el que portava la vida econòmica del partit i imagino que era el que portava la comptabilitat de la campanya electoral també», va explicar.

Per part seva, Zaplana va ironitzar sobre l'acusació de Camps. «Si fos cert, seria l'única cosa en la qual hauria seguit les meves directrius», va afirmar. «A la memòria de tot el món ha d'estar present la meva relació amb ell des que vaig abandonar la presidència de la Comunitat Valenciana, i les dates en què Orange Market va iniciar la seva activitat, així com les declaracions dels propis protagonistes», explica Zaplana, que es va preguntar per què, si fos cert el que va assegurar Camps davant l'Audiència Nacional, ha trigat «tants anys en fer l'acusació».