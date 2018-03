Dotze casos de nens desapareguts a Espanya, classificats com d'alt risc

El Ministeri d'Interior va presentar un informe en què analitza les 6.053 recerques de desapareguts que es mantenen actives, de les quals el 37,5% (2.273 casos) correspon a menors d'edat. D'aquests casos de nens, dotze estaven classificats com d'alt risc a data de 31 de desembre de 2017. És a dir, el 5,55% del total de 216 denúncies classificades a Espanya d'alt risc confirmat corresponen a nens.

El Ministeri d'Interior va publicar el primer informe de «Persones desaparegudes a Espanya» coincidint amb una visita oficial a Almeria del titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, que va visitar els pares de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys desaparegut el passat 27 de febrer a La Hortichuela de Níjar.

Els pares de Gabriel es van mostrar convençuts que el seu fill «apareixerà», així com van agrair al ministre d'Interior el seu suport després de la visita que els va efectuar. «Tots per Gabriel, tots pel nostre 'peixet'», va assenyalar en un vídeo remès als mitjans de comunicació Patricia Ramírez, la mare del nen, al costat del pare del menor, Ángel Cruz, des Níjar, on va agrair l'«afecte i la sinceritat» del ministre.

Per part seva, el president del Govern, Mariano Rajoy, va trucar als pares de Gabriel per traslladar-los el seu «afecte» i garantir-los que tenen a la seva «disposició tots els mitjans» perquè «torni a casa». «Volem agrair moltíssim la trucada que hem rebut del president del Govern», van assegurar els pares del desaparegut.