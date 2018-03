L'exespia rus ingressat al Regne Unit va ser enverinat amb un agent nerviós

L'exespia rus Sergei Skripal, que es troba ingressat des del passat diumenge a la localitat britànica de Salisbury, va ser enverinat amb un agent nerviós per acabar amb la seva vida, segons va explicar el cap de la unitat antiterrorista de la Policia del Regne Unit, Mark Rowley. «Això està sent tractat com un greu incident que implica un intent d'assassinat mitjançant l'administració d'un agent nerviós», va dir Rowley.

El cap de la unitat antiterrorista va explicar que, d'acord amb la primera hipòtesi, Skripal i la seva filla Iúlia, l'altra víctima, van ser objectius deliberats. A més, un dels agents que van ajudar Skripal i la seva filla, de 33 anys, ha emmalaltit i està ingressat.

Un portaveu de la Sanitat britànica va aclarir que els llocs en els quals van estar les víctimes ja han estat inspeccionats i assegurats i que el risc que aquest cas representa per a la salut pública és baix

Skripal i la seva filla van emmalaltir diumenge, després de passar la tarda en un centre comercial de Salisbury, i van ser trobats inconscients en un banc proper. «Ell feia moviments estranys. Mirava al cel», va explicar una testimoni.

Aquest excoronel de la Intel·ligència Militar de Rússia (GRU), de 66 anys, va ser condemnat el 2006 a 13 anys de presó per espiar per al Regne Unit. Hauria lliurat informació sensible a l'MI6 sobre les cèl·lules russes a Europa a canvi de pagaments de diners que hauria ingressat a través d'un compte bancari a Espanya.

Va ser un dels presos alliberats per Rússia en el marc d'un intercanvi d'espies acordat amb els Estats Units el 2010, el més gran que s'ha dut a terme des de la Segona Guerra Mundial. Es va fer en un terminal comercial de l'aeroport internacional de Viena, amb dos avions, un de Washington i un altre de Moscou, en paral·lel. Els agents russos, entre els quals hi havia la famosa espia Anna Chapman, van ser rebuts com a herois pel president, Vladímir Putin, de qui depèn directament el GRU.



El precedent de Litvinenko

El cas recorda el de l'exagent Alexander Litvinenko. Una investigació britànica va determinar que Putin va ordenar la seva mort. Va morir l'any 2006 a Londres enverinat amb poloni 210, una substància radioactiva. Un altre exespia, Alexander Perepilichny, que va ajudar en una investigació suïssa sobre blanqueig de diners, va ser trobat mort el 2012 al Regne Unit.

La Policia Metropolitana va acordonar un lloc proper al parc en el qual l'exespia rus i la seva filla van quedar inconscients després d'exposar-se a una substància perillosa.