El PSOE i Podem abandonen les negociacions del Pacte Polític per l'Educació

Units Podem va decidir abandonar les negociacions del Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació, que es duen a terme al Congrés des de fa 15 mesos, després de consultar la situació d'aquest acord amb diferents sindicats i associacions de la comunitat educativa. El grup confederal va convocar d'«urgència» aquesta trobada per valorar la seva continuïtat en aquest pacte, després que el PSOE decidís abandonar-lo dimarts en considerar que l'oferta de finançament per al sistema educatiu proposada pel PP era insuficient i no complia amb les seves exigències, que passaven per invertir el 5% del PIB en aquesta matèria.

«La comunitat educativa ens ha dit que trenquem, ens ha dit que marxem i nosaltres anirem sempre de la mà de la comunitat educativa en totes les nostres propostes. Així que nosaltres no participarem en un Pacte que, des del començament, la comunitat educativa ha considerat un paperot», va explicar la portaveu adjunta de Units Podem a la cambra baixa, Ione Belarra, a la sortida de la trobada. Belarra va assenyalar que de la subcomissió, tal com estava plantejada, «no podia sortir un pacte amb participació de la comunitat educativa» que resolgués els problemes existents.