El tercer futbolista acusat d'agredir sexualment una menor queda en llibertat

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Aranda de Duero (Burgos) va acordar d'ofici la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros del tercer futbolista de l'Arandina investigat per agressió sexual a una nena menor de 16 anys, C.C. El Jutjat d'Aranda de Duero va fer seves les obligacions i les mesures cautelars que conté la part dispositiva de la resolució notificada dimarts per l'Audiència Provincial de Burgos.

El Jutjat va prendre aquesta decisió basant-se en el criteri de l'Audiència, que va acordar la llibertat provisional de dos dels investigats, R.C.H. i V.R.R, en entendre que sí que han variat les circumstàncies per les quals es va ordenar en el seu dia la presó provisional, comunicada i sense fiança.

Per altra banda, l'exjugador de l'Arandina Víctor Rodríguez Viti, de 22 anys, va sortir de la presó de Burgos on es trobava des del passat 13 de desembre assegurant que «tot és mentida, òbviament». Viti va assenyalar que la seva estada a la presó ha estat «una mica dura», però que ha aconseguit «suportar-ho» amb «força mental». Preguntat sobre els delictes pels quals estan sent investigats, es va limitar a dir que «tot és mentida» i va mostrar la seva confiança que «tot surti bé». A més, va agrair tot el suport que ha rebut i , qüestionat sobre com es troba el seu company Carlos Cuadrado, va dir que l'ha vist bé i li va donar ànims. L'advocat de Rodríguez, Rafael Uriarte, va dir que era lògic que es decretés la seva llibertat, tot i que s'hauria d'haver produït abans.