Creix la preocupació dels ciutadans per la corrupció, la sanitat i les pensions

La preocupació per la corrupció va pujar tres punts a l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer, realitzada en els dies del judici a la trama valenciana de responsables de Gürtel, però també augmenta la inquietud per la sanitat i per les pensions. En concret, la corrupció i el frau apareixen esmentats com un problema principal d'Espanya en el 38,7% dels qüestionaris, només superats per l'atur, que segueix al capdavant amb un 65,5%. La inquietud per la sanitat s'anota un 12,7% i avança a la independència de Catalunya com a cinquè problema del país

Així apareix en el Baròmetre de febrer del CIS, basat en 2.486 entrevistes realitzades a 253 municipis de 47 províncies en els primers dotze dies de febrer, unes dates en què, a més de la crisi política de Catalunya, emplenaven les portades les confessions d'Álvaro Pérez el Bigotes i Ricardo Costa en el judici de la trama valenciana de Gürtel i el cap de la trama, Francisco Correa, compareixia davant el Congrés. Per aquest motiu van pujar 3,6 punts les referències a la corrupció i el frau com un dels problemes principals d'Espanya, passant del 35,1% de gener al 38,7% de febrer, la xifra més alta des del passat estiu.

Això sí, l'atur segueix com el primer problema de l'Estat amb un 65,5%, un percentatge similar dels mesos anteriors. La seva xifra més baixa dels últims anys es va registrar precisament al novembre de 2017 amb un 65,2%.

Com a tercer problema, els espanyols esmenten majoritàriament la classe política, amb un 24,2%, una xifra molt semblant a la del mes anterior (24,3%). Aquest assumpte va arribar a marcar un 27% fa un any i un 29,5% a l'octubre de 2016.

Els problemes econòmics cauen a la quarta posició amb un 21,8%, mentre que la sanitat passa a ocupar la cinquena marcant un 12,7%, el seu percentatge més alt de l'últim any (al febrer de 2017 va ser rècord amb un 13, 9%).

L'augment de la preocupació per la sanitat desplaça la crisi catalana, que ara apareix en l'11,3% dels qüestionaris, cinc punts per sota de la xifra registrada el mes anterior (16,7%) i lluny del rècord del 29% que va marcar a l'octubre de 2017, en els dies del referèndum secessionista, quan va arribar a ser el segon problema de l'Estat.

Ja més enrere, els enquestats es refereixen als problemes de caràcter social (8,9%), la qualitat de l'ocupació (8,5%) i les pensions, que pugen 3,2 punts en un mes i que amb un 8% es consoliden entre els deu problemes principals.